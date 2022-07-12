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Spor Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı CANLI İZLE | Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 09:39:00 -
Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Viktoria Plzen, 12 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele D-Smart 77.kanal Spor Smart'tan naklen yayımlanacak. Beşiktaş, 9 Temmuz Cumartesi günü Almanya ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış maç ise siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:
Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:

Spor

Bugün kimin maçı var? 12 Temmuz Salı günün maçları:

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