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Spor Beşiktaş ve Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Spor

Beşiktaş ve Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:40:00 -
Beşiktaş ve Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Beşiktaş ve Galatasaray cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Beşiktaş ve Galatasaray Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 
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28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz.

Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

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