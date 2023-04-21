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Spor Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır
Spor

Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2023-04-21 21:02:00 -
Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

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