Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu! Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında oynadığı maçtan puan alamadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sonrası Beşiktaşlı taraftar, Beşiktaş’ın kaç puanı var? Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş kaçıncı sırada? sorularını da sormaya başladı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Sporting Lizbon Beşiktaş golleri: Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasıları sonasında alınan sonuçlarla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş kaçıncı sırada? Beşiktaş’ın grupta puanı bulunmakata.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç sonuçları
Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1
Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3
Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3