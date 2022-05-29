Beşiktaş, Trabzonspor'un 'jokerini' alıyor!
Süper Lig'de 2021/22 sezonunda hedeflerinden çok uzakta kalan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlılar, şampiyon Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil ile temasa geçti.
Süper Lig'de 2021/22 sezonunda hedeflerinden çok uzakta kalan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, şampiyon Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil ile temasa geçti.
Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve yeni sezonda öncelikle savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın hedefindeki sürpriz isim ortaya çıktı.
TEMASLAR BAŞLADI
Savunmanın göbeğine iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil ile temaslara başladığı konuşuluyor.
29 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor ile 29 resmi maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.
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