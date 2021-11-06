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Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig 12. hafta mücadelesini yönetecek VAR hakemleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:59:00 -
Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig 12. hafta mücadelesini yönetecek VAR hakemleri belli oldu. 

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Erkan Engin ve Ali Saygın yer alacak.

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