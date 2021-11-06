Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig 12. hafta mücadelesini yönetecek VAR hakemleri belli oldu.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Erkan Engin ve Ali Saygın yer alacak.