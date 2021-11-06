Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig 12. hafta mücadelesini yönetecek VAR hakemleri belli oldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig 12. hafta mücadelesini yönetecek VAR hakemleri belli oldu.
Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Erkan Engin ve Ali Saygın yer alacak.