  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı saati hakemi | Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş maçı saati

Yeniakit Publisher
2021-11-06 15:48:00 -
Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 12.haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

6 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Vodafone Park'taki mücadele beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı.Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 96 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 35 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 138 gole, Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

Ligde 23 maçtır kaybetmiyor

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?
Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?

Spor

Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak
Gündem

Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

CNN Türk'te konuşan Doğu Perinçek, ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadığını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açtığ..
Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor
Dünya

Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Gündem

"Ölmüş"ün altından bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada '#ölmüş' etiketi açarak kirli algı operasyonu yürütenlerin asıl niyeti belli oldu. Ayd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay