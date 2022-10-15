Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Süper Lig'in 10. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin detayları belli oldu.
Beşiktaş Süper Lig'in 10. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin detayları belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek.Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin oynanacağı gün ve saat merak konusu oldu.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği derbi için geri sayım başladı.Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlılar Trabzonspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son sekiz maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 9 maçta 18 puan toplayan Beşiktaş averaj ile 2. sırada bulunuyor.Abdullah Avcı ve öğrencileri ise 9 maç sonucunda topladığı 17 puan ile 7. sırada bulunuyor.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı dev derbi 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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