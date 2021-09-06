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Spor Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021 2022
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021 2022

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta? Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç programına göre derbi maç tarihleri belli oldu. Açıklanan maç fikstüre göre, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:59:00 - 2021-09-06 17:02:09
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021 2022

Beşiktaş-Trabzonspor derbi tarihi hem Beşiktaş hem de  taraftarı tarafınan sorgulanıyor. Süper Lig’de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 9, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 10 oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ise merak ediliyor.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaçıncı hafta oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması Süper Lig’in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günün oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman 2021 2022? 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.11 Eylül Cumartesi

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

12 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

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