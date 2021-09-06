Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021 2022

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta? Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç programına göre derbi maç tarihleri belli oldu. Açıklanan maç fikstüre göre, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.