Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021 2022
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi kaçıncı hafta? Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç programına göre derbi maç tarihleri belli oldu. Açıklanan maç fikstüre göre, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman? İşte 2021 Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.
Beşiktaş-Trabzonspor derbi tarihi hem Beşiktaş hem de taraftarı tarafınan sorgulanıyor. Süper Lig’de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 9, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 10 oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ise merak ediliyor.
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaçıncı hafta oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması Süper Lig’in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günün oynanacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman 2021 2022?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.11 Eylül Cumartesi
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)