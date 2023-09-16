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Spor Beşiktaş, Trabzon'da
Spor

Beşiktaş, Trabzon'da

Yeniakit Publisher
2023-09-16 17:28:00 -
Beşiktaş, Trabzon'da

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için kente geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşılarken, kafile daha sonra otobüsle

konaklayacakları otele hareket etti. Beşiktaş takımı, güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girdi.

Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."
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