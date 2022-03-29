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Spor Beşiktaş tarihine geçecek transfer
Spor

Beşiktaş tarihine geçecek transfer

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 13 milyon euro bedelle Nice'in yolunu tutmak üzere. 7 milyon euroluk teklifi reddeden siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden 13 milyon euro istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 05:58:00 -
Beşiktaş tarihine geçecek transfer

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Beşiktaş ilk teklifi geri çevirmişti

Akşam'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti. Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın 13 milyon euro beklediği ve yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği öğrenildi.

En pahalı 3. satış olacak

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

Cenk Tosun: 22 milyon euro
Demba Ba: 13 milyon euro
John Carew: 7,6 milyon euro
Jose Sosa: 7,5 milyon euro
Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

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