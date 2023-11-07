Beşiktaş tarihine Ahmet Nur Çebi damgası, sıfırcı başkan!

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi döneminde Avrupa'daki eski başarılarını mumla aradı.

Beşiktaş’ta seçime geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılar aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Avrupa'daki eski başarılarını mumla aradı.

Duhuliye’nin haberine göre, 20 Ekim 2019'da başkan olan Çebi, Abdullah Avcı'nın hocalığında Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grupta sonuncu oldu.

Sonrasında Sergen Yalçın göreve gelirken Beşiktaş o sezonu 3. noktalayıp Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazandı.

EN KÖTÜ PERFORMANSLA 0 ÇEKTİ

Beşiktaş ön elemede PAOK'a 3-1 yenilerek elenirken Avrupa Ligi'nde de Rio Ave 3. ön eleme Rio Ave'ye elendi.

Beşiktaş şampiyon olduğu o sezonda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

Ancak Sergen Yalçın'la başlanan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tarihin en kötü performansını sergileyip 0 çekti ve sonuncu olarak kupadan elendi.

Önceki sezon 6. olarak Avrupa'ya katılamayan Beşiktaş, bu sezon ise Konferans Ligi gruplarında sadece 1 beraberlik alabildi. Beşiktaş ön elemelerdeki 6 maçını ise kazandı.