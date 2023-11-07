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Spor Beşiktaş tarihine Ahmet Nur Çebi damgası, sıfırcı başkan!
Spor

Beşiktaş tarihine Ahmet Nur Çebi damgası, sıfırcı başkan!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 19:31:00 -
Beşiktaş tarihine Ahmet Nur Çebi damgası, sıfırcı başkan!

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi döneminde Avrupa'daki eski başarılarını mumla aradı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi döneminde Avrupa'daki eski başarılarını mumla aradı.
Beşiktaş’ta seçime geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılar aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Avrupa'daki eski başarılarını mumla aradı.
Duhuliye’nin haberine göre, 20 Ekim 2019'da başkan olan Çebi, Abdullah Avcı'nın hocalığında Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grupta sonuncu oldu.
Sonrasında Sergen Yalçın göreve gelirken Beşiktaş o sezonu 3. noktalayıp Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazandı.

EN KÖTÜ PERFORMANSLA 0 ÇEKTİ

Beşiktaş ön elemede PAOK'a 3-1 yenilerek elenirken Avrupa Ligi'nde de Rio Ave 3. ön eleme Rio Ave'ye elendi.
Beşiktaş şampiyon olduğu o sezonda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.
Ancak Sergen Yalçın'la başlanan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tarihin en kötü performansını sergileyip 0 çekti ve sonuncu olarak kupadan elendi.
Önceki sezon 6. olarak Avrupa'ya katılamayan Beşiktaş, bu sezon ise Konferans Ligi gruplarında sadece 1 beraberlik alabildi. Beşiktaş ön elemelerdeki 6 maçını ise kazandı.

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