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Spor Beşiktaş taraftarlarını üzecek iddia!
Spor

Beşiktaş taraftarlarını üzecek iddia!

Beşiktaş'ta Josef de Souza korkusu yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun sezon sonu başka bir takıma gideceği iddia edildi. Josef de Souza'nın kararı Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 13:47:00 -
Beşiktaş taraftarlarını üzecek iddia!

 

Beşiktaş'ta Josef de Souza korkusu yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun sezon sonu başka bir takıma gideceği iddia edildi. Josef de Souza'nın kararı Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin otomatik olarak uzadığı iddiaları gündeme gelmişken, Brezilya'dan gelen haberler kafaları karıştırdı.

JOSEF DE SOUZA AYRILIYOR MU?

SPFC Net'in iddiasına göre Sao Paulo, kış (Avrupa kıtasına göre yaz) kış transfer dönemi için bonservisi elinde bir oyuncu arıyor. Avrupa tecrübesi olan bir oyuncu için gözünü eski kıtaya dikmiş durumda. Josef de Souza, Fernandinho, Leiva, Mauricio ve Geferson adaylar.

5 oyuncunun da sözleşmelerinin yaz aylarında bitecek olması Sao Paulo'yu rahatlatıyor.

Oyuncularla ilgili tek tek bilgi verilirken Josef'i isteyen bir başka takımın ise alt yapısından yetiştiği Vasco Da Gama olduğu gündeme getirildi.

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