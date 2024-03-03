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Spor Beşiktaş taraftarları protesto etti! Galatasaray derbisinde gerginlik... Vincent Aboubakar şoka girdi!
Spor

Beşiktaş taraftarları protesto etti! Galatasaray derbisinde gerginlik... Vincent Aboubakar şoka girdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:43:00 - 2024-03-03 21:44:45
Beşiktaş taraftarları protesto etti! Galatasaray derbisinde gerginlik... Vincent Aboubakar şoka girdi!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vincent Aboubakar'a şok protesto! Siyah-beyazlılarda taraftarlar, derbiide Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey'i ıslıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Dolmabahçe'deki müsabakada Beşiktaş taraftarları, tecrübeli futbolculara tepki gösterdi.

Fernando Santos'un ilk 11'de şans verdiği Daniel Amartey, 60'ıncı dakikada kenara geldi. Kalan sürede Rachid Ghezzal forma şansı buldu. Daniel Amartey kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

Karşılaşmanın 80'inci dakikasında oyuna giren Vincent Aboubakar da tribünler tarafından protesto edildi. Vincent Aboubakar oyuna girerken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

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