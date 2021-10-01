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Spor Beşiktaş taraftarları arasında kalan Ajax taraftarının tepkisi olay oldu
Spor

Beşiktaş taraftarları arasında kalan Ajax taraftarının tepkisi olay oldu

Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 kaybettiği müsabaka öncesi siyah beyazlı taraftarların arasında kalan bir Hollandalı taraftarın tepkisi gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:52:00 -

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşmıştı. 11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti. Ev sahibi Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Berghuis ve 43. dakikada Haller kaydetti.

Müsabakaya Türk taraftarları yoğun ilgi göstermişti. Müsabaka sonrası ortaya çıkan bir görüntü hem Hollanda basınında hem de Türkiye'de gündem oldu.

Görüntüde bir Ajax taraftarının Beşiktaş taraftarları arasında kaldığı görülüyor. Beşiktaş taraftarının tezahüratlara başladığı sırada bozuntuya vermeyen Ajax taraftarı kol kola girip siyah beyazlılara eşlik ediyor. Hollandalı taraftarın o andaki tepkisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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