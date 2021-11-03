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Spor Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var
Spor

Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var

Beşiktaş'ın Sporting ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki takım taraftarı arasında çıkan kavgada 3 Türk taraftar yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:07:00 -
Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var

Sporting ile Beşiktaş arasında Lizbon'da oynanacak mücadele öncesi Portekizli taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı.

Yerel basının haberine göre olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı.

Demir borularla saldırdılar

Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı. Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı.

Lizbon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Alvalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Bazı kaynaklar bu kişilerin gözaltına alındığını iddia etti. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Beşiktaş, bu akşam TSİ 23.00'te Sporting ile karşı karşıya gelecek.

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