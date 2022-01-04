Beşiktaş, Süper Lig'in ertelenmesini istedi!

Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa için Katar'da bulunan Beşiktaş, her takımda artan Covid-19 vakaları nedeniyle Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlatılması yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Katar'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Fakat her takımda artan Covid-19 vakaları Beşiktaş'ı Süper Lig 'in ikinci yarısının başlangıç tarihine ilişkin bir talebe sürükledi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptığı ve her kulüpte artan Covid-19 vakaları doğrultusunda Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlaması talebini ilettiği öğrenildi. Beşiktaş cephesi, Ahmet Nur Çebi'nin talebine cevap bekliyor.

Emre Kocadağ açıklama yapacak

TFF'ye iletilen talebe ilişkin detayların Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından Katar'da yapılacak bir açıklama ile duyurulması bekleniyor.