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Spor Beşiktaş sözleşmesini feshedecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
Spor

Beşiktaş sözleşmesini feshedecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor

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Beşiktaş sözleşmesini feshedecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda istemediği Milot Rashica'yı ocak ayında bedelsiz olarak göndermeyi veya sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını şekillendiren Beşiktaş'ta, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket edecek yönetim yol haritasını belirledi.

İLK YOLCU MILOT RASHICA

Milliyet'in aktardığı habere göre; İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'nun takımda düşünmediği ilk isim Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Kosovalı kanat oyuncusu için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi. Rashica'nın ocak ayında bedelsiz olarak başka bir kulübe gönderilmesi veya sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi planlanıyor.

 

HEDEF SAVUNMA HATTINI GÜÇLENDİRMEK

Milot Rashica ile vedalaşarak yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen Beşiktaş, bu boşluğu deneyimli bir stoper transferiyle dolduracak. Savunma hattında görev yapan Agbadou ve Djalo'nun performanslarının eleştiri oklarının hedefi olduğu belirtilirken, bu iki oyuncunun geleceğinin ise sezon sonunda masaya yatırılacağı ifade edildi.

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