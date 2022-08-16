Beşiktaş şimdi fena yandı!
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.
Alanyaspor maçına ilk 11 başlayan Ghezzal, takımının 3. golüne imza atmış ikinci yarıda kenara gelmişti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
NTV Spor'a göre, tarak kemiği eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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