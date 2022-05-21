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Spor Beşiktaş sezonu bir puanla noktaladı
Spor

Beşiktaş sezonu bir puanla noktaladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'la 1-1'lik berabere kalarak sezonu noktaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 21:38:00 -
Beşiktaş sezonu bir puanla noktaladı

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Konyaspor, 42. dakikada Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Kenan sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 71'e yükseltti ve Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Öte yandan Konyaspor gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş ise puanın 59'a çıkararak ligi 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamadı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, İbrahim Bozbey, Mustafa Sönmez

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin - Necip Uysal, Serdar Saatçı, Montero, Kenan Karaman, Can Bozdoğan (Dk. 68 Atiba), Emirhan İlkhan, Umut Meraş (Dk. 82 Alex Teixeira), Ghezzal, N’Koudou (Dk. 60 Batshuayi), Larin (Dk. 60 Güven Yalçın)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Rahmanovic (Dk. 72 Çekici), Soner Dikmen, Amilton (Dk. 72 Bytyqi), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 87 Alberk Koç), Cikalleshi (Dk. 46 Ahmed Hassan)

GOLLER: Dk. 90+1 Kenan Karaman (Beşiktaş), Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Serdar Saatçı, Kenan Karaman, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic, Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

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