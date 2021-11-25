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Spor Beşiktaş servet kaybetti
Spor

Beşiktaş servet kaybetti

Ligde istediği başarıyı yakalayamayan ve dün gecede Şampiyonlar Ligi'nde yine mağlubiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş'ta mali durumdan da kötü bir görüntü ortaya çıktı. Yaptığı transferlerle Devler Ligi'nden gelir bekleyen Siyah-Beyazlılar'da evdeki hesap çarşıya uymadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:32:00 - 2021-11-25 11:44:49
Beşiktaş servet kaybetti

Ligde istediği başarıyı yakalayamayan ve dün gecede Şampiyonlar Ligi'nde yine mağlubiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş'ta mali durumdan da kötü bir görüntü ortaya çıktı. Yaptığı transferlerle Devler Ligi'nden gelir bekleyen Siyah-Beyazlılar'da evdeki hesap çarşıya uymadı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.

UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.

Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak. Kartal, Almanya'dan da puansız dönerse UEFA'dan hiç para ödülü kazanamadan maçlarını tamamlamış olacak.

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