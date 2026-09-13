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Spor Beşiktaş savunmaya duvar ördü!
Spor

Beşiktaş savunmaya duvar ördü!

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Beşiktaş savunmaya duvar ördü!

Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş kazanarak yoluna devam ediyor. Siyah beyazlılar bu süreçte savunma performansıyla da dikkatleri topladı.

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın 9’unu kazanmayı başardı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de de 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu

TRT Spor’un haberine göre, Vincenzo Italiano ve öğrencileri, savunmadaki başarılı performansıyla da alkış topluyor. Beşiktaş, bu sezon Avrupa’nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gelen ikinci takım konumunda.

Siyah-beyazlıların kalesine ligde yalnızca 9 şut isabet etti. Bu alanda Beşiktaş’ı geride bırakan tek takım Benfica oldu. Portekiz temsilcisinin kalesine 8 şut isabet etti.

Beşiktaş, Avrupa kupaları elemelerinde de savunmasıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, elemelerde çıktığı 6 karşılaşmanın 5’inde kalesini gole kapattı. Italiano’nun ekibi, bu süreçte yalnızca 1 maçta rakibinin golüne engel olamadı.

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