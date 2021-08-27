Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? 2021 2022 Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Türkiye’yi Beşiktaş temsil edecek. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı vardı. İstanbul’da yapılan kura çekiminde Beşiktaş’ın şampiyonlar ligi rakipleri belli oldu. Peki Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?