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Spor Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? 2021 2022 Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Spor

Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? 2021 2022 Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Türkiye’yi Beşiktaş temsil edecek. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı vardı. İstanbul’da yapılan kura çekiminde Beşiktaş’ın şampiyonlar ligi rakipleri belli oldu. Peki Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-27 09:28:00 - 2021-08-27 09:39:40
Beşiktaş şampiyonlar liginde hangi grupta? 2021 2022 Beşiktaş şampiyonlar ligi rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor 2021 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Türkiye’yi temsil edecek takım olan Beşiktaş’ın rakiplerinin kimler olacağı merak ediliyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının yanında hangi takıp kimle oynayacak? soruları ile birlikte Beşiktaş’ın şampiyonlar lig rakipleri kim? sorusu da sorulmaktaydı. Beşiktaş, C Grubu'nda Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Türkiye’yi temsil edecek olan Beşiktaş’ın C grubunda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişi sonrası grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

2021 - 2022 Şampiyonlar Lig grupları

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys 

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenıt, Malmö

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