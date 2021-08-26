Beşiktaş Şampiyonlar ligi rakipleri kim? Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi’nde kura heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler, Beşiktaş’ın grubunun belli olacağı kura çekiminin ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Saat 19.00'da başlayacak olan kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi töreninde erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Kura çekimi, UEFA’nın resmi web sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

Beşiktaş şampiyonlar ligi rakipleri kim?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 4.torbada yer alıyor. Beşiktaş'ın rakipleri ilk 3 torbadan çekilen birer takım olacak.

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?

Devler Ligi’nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.