Beşiktaş-Sampdoria maçı kaç kaç bitti Maç ÖZETİ
Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Sampdoria ne oldu özeti:
Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş-Sampdoria maçı kaç kaç bitti Maç ÖZETİ
Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.
19. dakikada kaleci Audero'nun uzaklaştırmak istediği topa savunmadan önce müdahale ederek ceza sahasına giren Salih Uçan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.32. dakikada rakip yarı alanının sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Saiss kafayla vururken, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
37. dakikada Sampdoria 1-0 öne geçti. Sabiri, orta sahanın sol tarafındaki taç çizgisine yakın noktadan meşin yuvarlağı doğrudan kaleye göndererek ceza sahası önünde bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada Rosier'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, top az farkla auta gitti.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Salih Uçan'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
65. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Savunmanın ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Fernandes'in vuruşu kaleciden döndü. Weghorst dönen topu kontrol ederek altı pas önünde düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
4. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
Müsabakanın kalan bölümünde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.