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Spor Beşiktaş sahasında tek attı
Spor

Beşiktaş sahasında tek attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:11:00 -
Beşiktaş sahasında tek attı

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor İstanbul Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk yarısına etkili başlayan ve rakibine pozisyon vermeyen Beşiktaş girdiği birçok pozisyonu değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

Müsabakının ikinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Larin'in kaydettiği golle öne geçti.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Yeni Malatyaspor ise Denizlispor ile karşılaşacak.

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