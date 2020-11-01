Beşiktaş sahasında tek attı
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı kazandı.
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor İstanbul Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Maçın ilk yarısına etkili başlayan ve rakibine pozisyon vermeyen Beşiktaş girdiği birçok pozisyonu değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.
Müsabakının ikinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Larin'in kaydettiği golle öne geçti.
Beşiktaş, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Yeni Malatyaspor ise Denizlispor ile karşılaşacak.