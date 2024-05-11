  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi

Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı

ABD'den Çin hamlesi: Tarifeler hazırlıyor! ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!

Türk savunma sanayisi yeni bir karara imza attı: Envantere giren BARKAN'a yeni silah!

Akşener sandığa gömülüp gitti ama İP’te aynı tas aynı hamam! Darbe anayasasına Müsavat kalkanı

Dolar ve altın fiyatları! Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi...

Bunu da mı yapacaksınız Sayın Koç! Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor... Rezalette ikinci perde!

Fatma Şahin: Gazi’nin çocukları gibi Gazze’nin çocukları da başaracak
Spor Beşiktaş sağlam bir kadro istiyor! Dünya yıldızı geliyor
Spor

Beşiktaş sağlam bir kadro istiyor! Dünya yıldızı geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-11 01:39:00 -
Beşiktaş sağlam bir kadro istiyor! Dünya yıldızı geliyor

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Beşiktaş, Atlético Madrid’den ayrılması beklenen Memphis Depay'ı radarına aldı.

Gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle çıkmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Kadrosuna yıldız isimleri katmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre sezon sonu Atlético Madrid’den ayrılması beklenen Memphis Depay Beşiktaş’ın listesinde. Haberde yıldız transferi olarak işaret edilen futbolcular listesinde Memphis Depay'ın da bulunduğu belirtildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 28 maça çıkan Hollandalı yıldız, bu maçlarda 9 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Santrafor, sol kanat ve forvet arkası mevkiilerinde oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun Haziran 2025'e kadar İspanyol kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı
Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı

Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…
Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Spor

Tüm dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: İşte taraftarın yeni prensi…

Reus'tan Beşiktaş'a kötü haber
Reus'tan Beşiktaş'a kötü haber

Spor

Reus'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Fenerbahçe'de değer bilinmeyen oyuncu için devreye girdi! Görüşmeler başladı bile...
Beşiktaş, Fenerbahçe'de değer bilinmeyen oyuncu için devreye girdi! Görüşmeler başladı bile...

Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'de değer bilinmeyen oyuncu için devreye girdi! Görüşmeler başladı bile...

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!
Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!

Spor

Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!

Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!
Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!

Spor

Elazığ GSİM’den, Ziraat Türkiye Kupası finali için sürpriz başvuru geldi! Beşiktaş ve Trabzonspor ne diyecek peki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23