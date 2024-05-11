Beşiktaş sağlam bir kadro istiyor! Dünya yıldızı geliyor

Gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle çıkmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Kadrosuna yıldız isimleri katmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre sezon sonu Atlético Madrid’den ayrılması beklenen Memphis Depay Beşiktaş’ın listesinde. Haberde yıldız transferi olarak işaret edilen futbolcular listesinde Memphis Depay'ın da bulunduğu belirtildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 28 maça çıkan Hollandalı yıldız, bu maçlarda 9 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Santrafor, sol kanat ve forvet arkası mevkiilerinde oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun Haziran 2025'e kadar İspanyol kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.