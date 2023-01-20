Beşiktaş sağ gösterip sol vurdu! Dünya yıldızı geliyor...

Hakim Ziyech sık sık İstanbul ekiplerine yazılırken, bir anda Philippe Coutinho için Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddiası gündeme düştü.

Hakim Ziyech ile de adı geçen Beşiktaş'ın, Philippe Coutinho için nabız yokladığı ve 10 numara ile anlaşmak istediği söyleniyor. Görüşmeleri yürüten kişi ise Başkan Ahmet Nur Çebi! Geçen hafta İngiltere'ye giden Ahmet Nur Çebi'nin, Brezilyalı 10 numara ile görüşme gerçekleştirdiği gündemde.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Hakim Ziyech yerine Philippe Coutinho hamlesi geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu yönde çalışmalara devam eden Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı ve Fotospor'un haberine göre bir görüşme gerçekleşti.

Akşam'a göre; kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen ve özellikle orta sahada ofansif anlamda fark yaratacak birini arayan Beşiktaş, bu sezon İngiltere'de aradığını bulamayan Philippe Coutinho'ya yöneldi. Brezilyalı yıldızın teknik kapasitesi gerçekten çok yüksek ve Beşiktaş yönetimi de bunun farkında. Esasen ise oyuncunun orta sahaya hücum anlamında sınıf atlatması bekleniyor.

135 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yıldız oyuncunun Liverpool'dan Barcelona'ya transferi için tam 135 milyon euro ödenmişti. Daha sonrasında ise kariyeri düşüşe geçen ve eski günlerini ara ara hatırlatsa da tam anlamı ile istikrar yakalayamayan Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile 18 maça çıktı ve ne gol ne de asist katkısı yapabildi.