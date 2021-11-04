Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Lig C Grubu puan durumu
Şampiyonlar Ligi puan güncel | Şampiyonlar Ligi’nde 4.hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, C Grubu maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk oldu. Futbolseverler maçın ardından Beşiktaş’ın kaç puanı olduğunu, C Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş’ın kaç puanı var?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Devler Ligi’nin 4.haftasında Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon’a konuk oldu. Peki, C Grubu’nda Beşiktaş’ın kaç puanı var?
Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Lig C Grubu puan durumu
Sporting Lizbon evinde Beşiktaş'ı 4-0 ile geçti. Grubun bir diğer maçında Dortmund ise Ajax'a 3-1 mağlup oldu.
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş