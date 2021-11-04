Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Devler Ligi’nin 4.haftasında Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon’a konuk oldu. Peki, C Grubu’nda Beşiktaş’ın kaç puanı var?

Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Lig C Grubu puan durumu

Sporting Lizbon evinde Beşiktaş'ı 4-0 ile geçti. Grubun bir diğer maçında Dortmund ise Ajax'a 3-1 mağlup oldu.

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş