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Spor Beşiktaş puan durumu güncel
Spor

Beşiktaş puan durumu güncel

Beşiktaş kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Beşiktaş sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş’ın kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:01:00 -
Beşiktaş puan durumu güncel

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş evinde Ajax ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler C Grubu puan durumunu araştırmaya başladı.

Beşiktaş puan durumu güncel

 

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6.hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund ile Beşiktaş 7 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak. Mücadele 23.00'te başlayacak.

Grubun bir diğer maçı Sporting-Dortmund karşılaşması sona erince puan durumu güncellenecektir.

Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Spor

Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

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