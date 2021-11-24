Beşiktaş puan durumu güncel
Beşiktaş kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Beşiktaş sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş’ın kaç puanı var?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş evinde Ajax ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler C Grubu puan durumunu araştırmaya başladı.
Beşiktaş puan durumu güncel
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6.hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund ile Beşiktaş 7 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak. Mücadele 23.00'te başlayacak.
Grubun bir diğer maçı Sporting-Dortmund karşılaşması sona erince puan durumu güncellenecektir.