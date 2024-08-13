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Spor Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 21:42:00 -
Beşiktaş PSG'li yıldızı kadrosuna kattı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ndour'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Ndour, siyah-beyazlı takımda 73 numaralı formayı giyecek.
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