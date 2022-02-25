Beşiktaş, Portekizli hoca ile masaya oturdu!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Portekizli hoca Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam kararı çıksa da, yeni sezon için adaylar üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Çebi, teknik direktör arayışlarında tüm yetkiyi sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdi.

Geldiği günden bu yana bir çok konuda önemli çalışmalara imza atan Kazancı, Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Portekiz ekolü üzerinde araştırmalar yapıyor.

Portekizli Nuno Espirito Santo ile ilk görüşmeyi yapan Kazancı, oldukça kapsamlı bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmede Portekizli teknik adamla hedefler, çalışma ortamına dair detaylar dahi konuşuldu. Görüşmelerin ardından tarafların prensipte anlaşmaya vardıkları, ancak bir süre sonra yüz yüze bir görüşme daha yapacakları ifade edildi.

WOLVES'TA 199 MAÇ!

Nuno Espirito Santo'nun kulüp kariyerindeki en fazla görev yaptığı yer ise Wolverhampton oldu. 43 yaşındaki teknik direktör 1460 gün çalıştığı Wolverhampton'da 199 resmi maçta takımının başında sahaya çıktı.

96 galibiyet, 46 beraberlik, 57 de mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, Rio Ave'de 80 maçta 32 galibiyet, 17 beraberlik, 31 yenilgi, Valencia'da 62 maçta 32 galibiyet, 16 beraberlik, 14 yenilgi, Porto'da 49 maçta 27 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

En son Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrılan Nuno Espirito Santo, o tarihten bu yana kulüp çalıştırmıyor. İngiliz ekibinde 17 maça çıkan ve 123 gün görev kalan Portekizli hoca; bu periyotta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti.