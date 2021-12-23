Süper Lig’in 18.haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Futbolseverler ise siyah-beyazlı ekibin yoluna Önden Karaveli ile devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Beşiktaş Önder Karaveli ile devam edecek mi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi maçın ardından “Sergen hocamız giderken biz çok üzüldük. Ama Önder hocam böyle devam ederse arkasında durmamız lazım. Sadece sezon sonu değil inşallah uzun süreli olur. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun” açıklamalarında bulundu.