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Spor Beşiktaş Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:43:00 -
Beşiktaş Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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