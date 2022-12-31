  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran açıklama: Birkaç güne kadar AKINCI TİHA'ya teslim edilecek!

Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı! Binlerce insan akın etti

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

30 Aralık 2015: Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın vefatı

Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı

Independent yine saçmaladı! Türkiye ve İran "Arap ülkesi" olarak gösterildi

“Ben bile ‘Bu abartı' demiştim!” Çilingiroğlu’ndan bomba Erdoğan itirafları

Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

Son seçim anketi sonuçları yayımlandı! Erdoğan fark attı... İşte oy oranları
Spor Beşiktaş, Milli yıldızlar için düğmeye bastı!
Spor

Beşiktaş, Milli yıldızlar için düğmeye bastı!

Beşiktaş yeni yılda transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosuna mutlaka bir stoper bir de kanat oyuncusu katacak olan Siyah-beyazlılar iki yıldız için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 17:12:00 -
Beşiktaş, Milli yıldızlar için düğmeye bastı!

Beşiktaş yeni yılda transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosuna mutlaka bir stoper bir de kanat oyuncusu katacak olan Siyah-beyazlılar iki yıldız için harekete geçti.

Süper Lig'de Adana Demirspor'u Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 mağlup eden ve 3 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Yılbaşına zafer ile giren Beşiktaş, 2023'te taraftarını mutlu edebilmek ve şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma gelebilmek için bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir stoper ve bir de kanat oyuncusunu bünyesine katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın rotasında ise iki isim var...

2018'de 21 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. 6 aylığına kiralanma ihtimali olan milli futbolcu için de Beşiktaş devrede. Bir diğer tarafta ise Roma'dan, Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz Ünder...

Özellikle Igor Tudor'un takımın başına gelmesinin ardından istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Fanatik'in haberine göre İki futbolcunun da sezon sonuna kadar kiralanması için girişimler başladı. Yeni yılla birlikte somut adımlar atılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23