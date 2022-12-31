Beşiktaş, Milli yıldızlar için düğmeye bastı!

Beşiktaş yeni yılda transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosuna mutlaka bir stoper bir de kanat oyuncusu katacak olan Siyah-beyazlılar iki yıldız için harekete geçti.

Süper Lig'de Adana Demirspor'u Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 mağlup eden ve 3 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Yılbaşına zafer ile giren Beşiktaş, 2023'te taraftarını mutlu edebilmek ve şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma gelebilmek için bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir stoper ve bir de kanat oyuncusunu bünyesine katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın rotasında ise iki isim var...

2018'de 21 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. 6 aylığına kiralanma ihtimali olan milli futbolcu için de Beşiktaş devrede. Bir diğer tarafta ise Roma'dan, Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz Ünder...

Özellikle Igor Tudor'un takımın başına gelmesinin ardından istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Fanatik'in haberine göre İki futbolcunun da sezon sonuna kadar kiralanması için girişimler başladı. Yeni yılla birlikte somut adımlar atılacak.