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Spor Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın devam edecek.

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