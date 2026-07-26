Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın devam edecek.