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Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:08:40 -
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.


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