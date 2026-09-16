Beşiktaş, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla bitirdi.
BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha ortasında yapılan yaklaşık 5 dakikalık toplantının ardından başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, Marsilya müsabakasının taktik idmanıyla noktaladı.
Antrenmanı Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de takip etti.
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