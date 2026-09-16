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Spor Beşiktaş, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Beşiktaş, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla bitirdi.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha ortasında yapılan yaklaşık 5 dakikalık toplantının ardından başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, Marsilya müsabakasının taktik idmanıyla noktaladı.

Antrenmanı Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de takip etti.

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