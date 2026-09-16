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100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

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100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalara göre, dünyada 100 yıl içinde yok olacak şehirler belli oldu. İşte iki Türk ilinin de yer aldığı o liste...

#1
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

100 YIL İÇİNDE 36 ŞEHİR YOK OLACAK! Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları, dünya genelinde 37 şehrin tamamen sular altında kalmasına yol açabilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor.

#2
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

TÜRKİYE'DEN İKİ İL TEHLİKEDE! Bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif olarak çalışırken, diğerleri batma önleme planlarını uygulamada zorluk çekiyor gibi görünüyor. Açıklanan birinci listede Türkiye'den bir il yer alırken başka bir listede ise bir ilimiz daha tehlike altında olanlar arasında yer aldı...

#3
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

100 YIL İÇİNDE 37 ŞEHİR YOK OLACAK!

#4
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

20) VANCOUVER | KANADA

#5
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#6
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

18) LİSBON | PORTEKİZ

#7
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

17) BOSTON | ABD

#8
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

16) SYDNEY | AVUSTRALYA

#9
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

15) İSKENDERİYE | MISIR

#10
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

14) MIAMI | ABD

#11
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

13) SAN FRANCİSCO | ABD

#12
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM

#13
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

11) DAKKA | BANGLADEŞ

#14
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

10) LONDRA | İNGİLTERE

#15
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

9) JAKARTA | ENDONEZYA

#16
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

8) BANGKOK | TAYLAND

#17
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

7) KOLKATA | HİNDİSTAN

#18
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

6) İZMİR | TÜRKİYE

#19
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

5) İSTANBUL | TÜRKİYE

#20
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

4) OSAKA | JAPONYA

#21
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

3) NEWS YORK CİTY | ABD

#22
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

2) MUMBAİ | HİNDİSTAN

#23
Foto - 100 yıl içinde yok olacak şehirleri sıraladılar! Türkiye'den iki il listede!

1) TOKYO | JAPONYA/ derleyen: haber7

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