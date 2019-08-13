Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'yı andı - Vefatının beşinci yıl dönümü nedeniyle Seba'nın mezarı başında anma töreni düzenlendi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının beşinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi, siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve antrenörü Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in aynı mezarlıktaki kabrine de ziyarette bulundu.



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