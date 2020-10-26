Beşiktaş kötü gidişe 'dur' dedi

Beşiktaş ile Denizlispor Denizli Atatürk Stadyumu'nda kaşılaştı. Maçı Beşiktaş 3-2 kazandı. Müsabakanın ilk yarısına etkili başlayan ve rakip yarı sahaya yerleşen Beşiktaş, 13. dakikada Atiba Hutchinson ve 39. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltıdan kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 47. dakikada Larin'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Beşiktaş'ta Josef de Souza, 66. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Baskıyı arttıran Denizlispor 76. dakikada Mesanovic ve 90+4. dakikada Sacko'un attığı gollerle farkı 1'e indirse de maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 üstünlükle ayrılmayı başardı.

Maç sonrası Beşiktaş puanını 10'a çıkardı. Denizlispor ise 5 puanda kaldı.