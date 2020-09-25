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Spor Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:22:19 -
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

İzolasyon sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Rio Ave maçında görev yapan futbolcular yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise dar alanda oyun, kontrollü pas çalışmaları sonrası yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde Konya'ya giderek kampa girecek.

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