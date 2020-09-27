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Spor Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı
Spor

Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:35:00 -
Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

Süper Lig'in 3. haftası Konyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Konyaspor farklı kazandı

Abdulkadir Bitigen'in hakemliğinde oynanan karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 78. dakikalarda Levan Shengelia, 63 ve 83 (penaltıdan) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1'de Gökhan Töre kaydetti.

Her iki takım 4 puanda

Bu skor sonrası ev sahibi Konyaspor, geçen haftaki Gençlerbirliği beraberliği sonrası moral buldu ve 4 puana ulaştı. Beşiktaş da bu mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.

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