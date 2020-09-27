Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in 3. haftası Konyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle devam etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Konyaspor farklı kazandı
Abdulkadir Bitigen'in hakemliğinde oynanan karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 78. dakikalarda Levan Shengelia, 63 ve 83 (penaltıdan) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1'de Gökhan Töre kaydetti.
Her iki takım 4 puanda
Bu skor sonrası ev sahibi Konyaspor, geçen haftaki Gençlerbirliği beraberliği sonrası moral buldu ve 4 puana ulaştı. Beşiktaş da bu mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.