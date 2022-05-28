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Spor Beşiktaş kongresinde olay çıktı! Birbirlerinin üstüne yürüdüler...
Spor

Beşiktaş kongresinde olay çıktı! Birbirlerinin üstüne yürüdüler...

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 13:15:00 - 2022-05-28 13:18:43
Beşiktaş kongresinde olay çıktı! Birbirlerinin üstüne yürüdüler...

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi’nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi. Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca’nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca’nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Kavganın ardından kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara verdi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.

 

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