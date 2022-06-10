Beşiktaş, Kongolu forvet için düğmeye bastı!

Beşiktaş, Jackson Muleka için de temaslara başladı. Siyah beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu forveti bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

Ntv Spor’un haberine göre; geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, 27 Haziran'da başlayavak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



