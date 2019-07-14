Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.