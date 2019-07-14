0553 313 94 23

Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:52
Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.


Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı


Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı.


Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
    1. FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
    2. KPSS 2019 sınav soruları ne zaman..
    3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sert..
    6. Göztepe'nin kamp programında değişiklik
    7. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    8. 25 ülke sanatçısı Muş’u anlattı
    9. AK Partili Kılıç: “Her ihanet..
    10. Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı..
    11. 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş’ın..
    12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    13. Suriye sınırında 7 kilogram plastik..
    14. Kızıltepe’de mağaza yangını
    15. Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık..
    16. İstanbul'da yasa dışı organ nakli..
    17. Balıkesir’de güven ve huzur operasyonu
    18. Bangladeş'te eski diktatör yaşamını..
    19. Karaelmas Abhaz Kültür Derneği..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli Kastamonu'da
    21. Hakk'ka yürüyen Eygi'nin vasiyetleri..
    22. Uçak: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”
    23. S-400 sevkiyatında yeni gelişme!
    24. İşte, adet söktürücü bitkiler!
    25. Devlet Bahçeli: 15 Temmuz'da bize..
    26. 15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece..
    27. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    28. Göz kamaştıran "Melekler Gölü"..
    29. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    30. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!