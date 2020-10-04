Beşiktaş kazanmayı unuttu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da mağlubiyetten kurtulamadı.

Beşiktaş, ligde 4. hafta sonunda 4 puan toplayabildi.

PAOK ve Rio Ave ile oynadığı Avrupa kupası maçlarında da galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, böylelikle 6 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.





- Sergen Yalçın'ın bu sezon kulübede galibiyeti yok





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde takımının başında yer alamayan Sergen Yalçın, bu sezon galibiyet görmedi.

Siyah-beyazlı takımın başında PAOK maçına çıkan Yalçın, Yunan ekibine 3-1 yenilirken daha sonra oynana Rio Ave ve Konyaspor maçlarında kulübede görev yaptı. Beşiktaş bu maçların tümünde sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın puan aldığı Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ise yardımcı antrenör Murat Şahin kulübede yer almıştı.





- Nobre ilk galibiyetini eski takımına karşı aldı





Profesyonel futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımla ilk galibiyetini eski takımı karşısında yaşadı.

Ligde bir haftayı bay geçen, oynadığı ilk iki maçta ise birer yenilgi ve beraberlik alan başkent temsilcisi, bu sezonki ilk 3 puanını Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek kazandı. Bu galibiyet Nobre'nin profesyonel teknik adamlık kariyerindeki ilk 3 puanı da oldu.



