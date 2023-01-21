  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sınırda çatışmalar! Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı! İstifa iddialarına sert tepki

ABD Merkez Bankası'ndan faiz artırıma sinyali! Christopher Waller'den bomba teklif ortalık karışacak

Bomba kulis! Meral Akşener ikna oldu: O ismin adaylığını kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Lanetliyorum

Cübbeli Ahmet Hoca'dan medyaya H.K.G. tepkisi!

Tarihi keşif! Yüzyıllar öncesine ait, Çin Guangzhou'da Antik kalıntılar keşfedildi: Tarihe yön veren buluş

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı

Veli Ağbaba duyurdu: CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu!

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı bu belgeyi görmedi mi? 'Yalan bilgiyi yaymak suçtur' diyerek Akit'i hedef aldı!
Spor Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak
Spor

Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 09:19:00 -
Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23