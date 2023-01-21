Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.
Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.