Beşiktaş-Kayserispor muhtemel 11'leri
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar ligde 5 hafta sonra kazanmak istiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar ligde 5 hafta sonra kazanmak istiyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Kritik mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Kayserispor: Lung, Carole, Uğur, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, İlhan
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından ilk maçına çıkacak
Takım Önder Karaveli yönetiminde sahaya çıkacak
Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.