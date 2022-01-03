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Spor Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'ya uçtu
Spor

Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'ya uçtu

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:22:00 -
Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'ya uçtu

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kafilesi, Doha'ya gitti.

Siyah beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

Siyah beyazlı kafilede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra Oğuzhan Özyakup da yer almadı.

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